Ariete – Una bella giornata tra amici è proprio ciò che vi serve per ricominciare la settimana con più energia!

Toro – Perché non dedicarsi all’amore, oggi? Organizzate un’escursione di coppia e godetevi il romanticismo!

Gemelli – Un’avventurosa gita nella natura può aiutarvi a conciliare gli amici e il vostro bisogno di nuovi orizzonti.

Cancro – Di solito non amate le feste, ma quest’anno la Pasquetta sarà un’occasione per incontrare vecchi amici!

Leone – Come ogni anno, siete pronti a passare una giornata da veri protagonisti, divertendo tutti i vostri amici!

Vergine – Nonostante oggi sia una giornata di festa, non pensate ad altro che al ritorno al lavoro... rilassatevi!

Bilancia – Anche se solitamente amate la classica grigliata di Pasquetta, quest’anno desiderate qualcosa di nuovo...

Scorpione – Oggi, dedicatevi al più completo relax, senza sentirvi in dovere di partecipare a feste o grigliate in compagnia!

Sagittario – Le giornate come oggi sono le vostre preferite: musica, buon cibo e la simpatia dei vostri migliori amici!

Capricorno – Stop alla negatività! Non si può continuare ad essere sempre così pessimisti... provate ad essere più sciolti!

Acquario – Godetevi la bellezza di una giornata trascorsa insieme ai vostri amici di sempre e ritroverete subito voi stessi!

Pesci – Perché non organizzare una bella gita in una città a voi sconosciuta, esplorandone le tradizioni culinarie.

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