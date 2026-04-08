«Nonostante i Notam di questi giorni sulla disponibilità di cherosene in alcune strutture, siamo lontani dall’emergenza, non c’è una preoccupazione immediata e non è stato cancellato alcun volo». Lo dice Carlo Borgomeo, presidente di Assaeroporti, l’associazione che riunisce la maggior parte degli scali italiani. «Detto questo, l’attenzione è ai livelli massimi», spiega a Il Corriere della Sera.

«In questa fase tutti gli esercizi di previsione sono complessi. Nessuno è in grado di dire come stanno le cose e come evolveranno», aggiunge ancora. E poi sulle preoccupazioni diffuse: «Non ci aggiungiamo al coro di chi solleva allarmismi: monitoriamo costantemente. Anche se gli aeroporti non gestiscono il mercato del jet fuel ci rendiamo disponibili a discutere con il governo di possibili soluzioni su questo fronte. L’invito è in ogni caso quello di fare attenzione alle speculazioni».

E ancora: «Invito tutti a fare attenzione a quello che si dice e a quello che si fa, soprattutto in questa fase dove nessuno sa nulla. Anche perché così si spaventano i passeggeri. Trovo ad esempio singolare che un vettore si sia esercitato in dichiarazioni contraddittorie: da un lato invitando le persone a prenotare subito i voli estivi perché dopo i prezzi saliranno, dall’altro paventando taglio ai voli se la crisi nel Golfo Persico dovesse proseguire nelle prossime settimane». E infine sui margini di tranquillità per i voli: «A sentire le principali società di gestione aeroportuale e le autorità aeronautiche fino a fine maggio».

(Unioneonline)

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