Una canzone d'amore che fonde le sonorità della tradizione sarda col cantautorato folk di matrice britannica. Venerdì alle 20.30 (con replica alle 21) il Quod Design in via Mercato 1B di Sassari ospita l'anteprima del videoclip del nuovo singolo del cantautore Beeside, dal titolo “The End of Our Century”.

Il videoclip è ideato e realizzato dal regista Roberto Achenza. I giovanissimi protagonisti sono Anna Casu e Samuele Casu.

Una voce, una chitarra e poco altro: il progetto Beeside (nickname del musicista sassarese Federico Pazzona) si articola attorno a un cantautorato in lingua inglese fatto di emozioni "di pancia", di volta in volta prese, piegate, modellate in forma di musica. Tre i lavori all'attivo: i due album "Mood Spirals" (2012), "Lullabies of Love and Hate" (2016) e l'audio-video dal vivo "L'Arca di Noè" (2020, realizzato assieme a Roberto Achenza e Luigi Frassetto), reinterpretazione per voce e chitarra dell'omonimo disco del 1982 di Franco Battiato.

Il singolo anticipa il nuovo album, “Good Boy”, in uscita a maggio.

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