Ariete – Oggi avete un’energia ottima e con un po’ di grinta potete affrontare sia lavoro che amore latitanti...

Toro – Puntate sulla vostra forza di volontà per brillare nelle relazioni e dare stabilità anche sul lavoro.

Gemelli – Le emozioni sono in primo piano e ascoltando il cuore potete rafforzare i legami e affrontare le sfide!

Cancro – Siete al centro dell’attenzione e il vostro carisma è forte; quindi sfruttate questa energia per farvi notare!

Leone – La vostra intraprendenza vi aiuta a gestire bene la giornata sia nei rapporti che nelle situazioni pratiche.

Vergine – La vostra brillantezza mentale vi aiuta a vivere emozioni intense e anche a gestire imprevisti con lucidità.

Bilancia – Con diplomazia potete superare bene le sfide del lavoro e vivere momenti di romanticismo. Attenzione agli amici...

Scorpione – Pieni di iniziative? Affrontate le vostre attività con entusiasmo ma non dimenticate di dare priorità a voi.

Sagittario – Dedicare tempo alla famiglia o alle relazioni vi fa bene, e la vostra precisione sul lavoro verrà notata.

Capricorno – Un dolcetto ogni tanto non comprometterà la vostra dieta. Concedetevi qualche sfizio per concludere la giornata.

Acquario – La vostra mente vi apre nuove possibilità e oggi potete creare momenti interessanti anche nei rapporti.

Pesci – Avete molti amici ma spesso vi sentite soli. Provate qualcosa di nuovo per sbloccare questa ansia...

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