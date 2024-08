La qualità della serie televisiva “Fallout” e l’impatto positivo che n’è derivato hanno davvero spiazzato tutti.

Con un adattamento dell’omonimo videogioco Bethesda affidato al genio creativo di Jonathan Nolan, la speranza che il tradizionale setting post-apocalittico potesse far breccia anche sul piccolo schermo ha abbattuto le iniziali titubanze da parte dei fan più conservativi e consegnato agli utenti Prime Video una produzione d’altissimo livello, premiata col miglior debutto di sempre per uno show tratto da una saga videoludica.

Superando nel mercato internazionale perfino i risultati dell’eccellente “The Last of Us”, il pubblico che ha amato le prodezze di Lucy e di personaggi memorabili come Maximus e Ghoul - ognuno in cerca del proprio scopo sulla superficie di un mondo devastato dalla crisi nucleare - chiede ora il ritorno di “Fallout” con un sequel all’altezza del predecessore. Sebbene infatti la prima serie abbia esordito appena cinque mesi fa, gli sviluppi della seconda stagione sembrano già procedere a gonfie vele.

Dopo il rinnovo avvenuto appena una settimana dopo l’uscita della prima serie, lo showrunner Graham Wagner ha tranquillizzato l’utenza lo scorso giugno, affermando al The Hollywood Reporter che per i nuovi episodi non dovremo attendere troppo: “Stiamo andando il più velocemente possibile e abbiamo già fatto un sacco di lavoro a partire dalla prima stagione. Abbiamo set, risorse ed effetti visivi già pronti. Stiamo iniziando a correre in questa stagione. Daremo il massimo per far uscire la seconda stagione tanto velocemente quanto umanamente possibile”.

A questo proposito, dopo ben 16 nomination ricevute agli Emmy Awards, Prime Video ha voluto fornire ai suoi abbonati i primi dettagli ufficiali. Intervenuti con un comunicato rilasciato lo scorso mese, il capo degli Amazon MGM Studios Jennifer Salke e il responsabile del settore televisivo Vernon Sanders hanno dichiarato quanto segue: “Al momento siamo davvero impegnati nel nostro percorso con i nostri amati personaggi. È in arrivo una grande stagione 2. Siamo stati fortunati perché la visione è sempre stata questa. Penso che siamo in anticipo rispetto alla tabella di marcia, per quanto riguarda la possibilità di vedere al più presto la seconda stagione. Non abbiamo ancora una data di lancio precisa, ma abbiamo già i copioni in mano e credo che i fan della Stagione 1 ameranno davvero la direzione che stiamo prendendo”.

A creare ulteriore hype c’ha pensato lo stesso Nolan in una recente intervista concessa a The Wrap. Stando a quanto trapelato, le ambizioni per i prossimi episodi superano ogni più rosea aspettativa e converrà prepararsi ad alcune sorprese che promettono di lasciarci senza parole: “Abbiamo imparato moltissimo sui personaggi e sul modo in cui interagiscono e parlano tra loro e sulle eccitanti possibilità di incontri diversi tra personaggi che magari non si sono ancora incontrati. Ma abbiamo anche capito come realizzare tutti i mostri, e ci sono altri mostri, altre ambientazioni, altre fazioni che stiamo progettando e costruendo in questo momento per iniziare la produzione molto presto. Quindi siamo davvero entusiasti”.

Ricordando poi le sensazioni provate durante la realizzazione di “Batman Begins”, lo sceneggiatore riconosce nell’universo di “Fallout” lo stesso potenziale espressivo esplorato anni prima con la trilogia dell’Uomo Pipistrello: “È la stessa sensazione che ho provato quando Batman Begins è stato concepito. Ci avevo lavorato per un po' con mio fratello e poi avevo scritto per lui la sceneggiatura de Il cavaliere oscuro. E ho pensato: Abbiamo costruito questa cosa. Vediamo cosa può fare. Ed è la stessa sensazione che abbiamo adesso. Abbiamo costruito questa cosa e nella seconda stagione scopriremo cosa può fare”.

