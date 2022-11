Fabri Fibra, la star del rap italiano, torna alla Fiera di Cagliari dopo dieci anni come protagonista indiscusso e dopo il bagno di folla che questa estate lo ha accolto ad Olbia sul palco del Red Valley Fest e poi ad Alghero.

L’appuntamento è per mercoledì 7 dicembre all’Opera Music Forum, in occasione del Seven Urban Summit che ospiterà l’artista per uno showcase di alto livello. L'evento vedrà la partecipazione altri artisti: Dj Double S, Ronin / Francis Global e Ink Boy, Leschio, Califoxi, Roly, Far D, Enomoney e Bmiken.

L’apertura dei cancelli è prevista per le 22, il palco sarà allestito al Padiglione E del polo fieristico di viale Diaz, mentre la prevendita dei biglietti è già partita sulla piattaforma online ticketnation.it.

