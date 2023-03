Associazioni culturali e amministrazione comunale di Porto Torres a confronto per l’organizzazione e la pianificazione dei grandi eventi dalla Pasquetta alla Festa Manna, e fino all’Estate Turritana. I lavori della commissione Cultura, convocata presso la sala consiliare, sono stati aperti dal presidente Antonello Cabitta che ha spiegato la necessità di condividere proposte e idee utili alla programmazione delle manifestazioni culturali della città. Una stagione che si contraddistingue per i diversi finanziamenti che il Comune ha ottenuto per gli eventi.

«23mila euro dalla Regione per la Festha Manna e il contributo triennale da parte della Fondazione di Sardegna per il recupero di alcune tradizioni identitarie della Festha Manna», sottolinea l’assessora alla Cultura, Maria Bastiana Cocco «e di altre tradizioni religiose e culturali. Nella prima annualità l'amministrazione comunale riceverà un contributo di 80mila euro che consentirà di riorganizzare il Palio di Santu Bainzu, la serata di Canti a Chiterra ed eventi che valorizzino la tradizione e la cultura della pesca nel Golfo».

L'assessora ha annunciato che, dopo il successo della scorsa edizione della Pasquetta, quest'anno l'amministrazione comunale ha deciso di innalzare il livello dell'evento e sta chiudendo un contratto con il cantante Enrico Ruggeri, un big della musica italiana, per un concerto inserito nell'ambito di una giornata che sarà interamente dedicata alla promozione dell'isola dell'Asinara.

Marilena Simile, presidente del Coro Polifonico Turritano, ha espresso la disponibilità dell’associazione di volersi esibire con un concerto in occasione della Festha Manna, annunciando la manifestazione di musiche polifoniche “Voci d’Europa”, uno degli eventi prestigiosi della città che si svolgerà dal 3 al 10 settembre. Resta il nodo dei contributi come sottolineato da Donatella Parodi, presidente dell’associazione Musicando Insieme che ogni anno mette in piedi eventi di rilevanza nazionale e internazionale, quali Musicando per la Città e Musicando Insieme con una prima edizione di successo “Radici di Sardegna”.

«È assolutamente indispensabile che le associazioni, le quali ogni anno garantiscono manifestazioni di rilievo e ormai collaudate, ricevano un sostegno economico adeguato da parte del Comune, piuttosto che le briciole dei contributi assegnati senza un criterio di distribuzione equo», ha detto Donatella Parodi. «Spesso si avvantaggiano singole iniziative cadute dall’alto, - ha aggiunto - nonostante la disponibilità e la collaborazione da parte delle associazioni locali di arricchire il cartellone dell’amministrazione pur percependo contributi irrisori».

«Cercheremo di anticipare alla primavera il bando per la concessione dei contributi, per venire incontro alle esigenze sollevate oggi dagli organizzatori», ha risposto l'assessora Cocco e la vice sindaca, Simona Fois. Sul fronte della location, grazie all'accordo con la Direzione Musei, Porto Torres avrà a disposizione la terrazza di fronte al Palazzo del Re Barbaro. In conclusione di seduta, il presidente Cabitta ha chiesto alle associazioni di elaborare proposte per la programmazione della Festha Manna e dell'Estate, che saranno discusse in una prossima seduta convocata entro un mese.

