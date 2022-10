Il primo personaggio illustre di Sassari che apre la rassegna della Compagnia Teatro e/o Musica Sassari è anche quello più amato, non solo in città: Enrico Berlinguer. Domani, giovedì 13, parte alle 18 sul palco del Cine Teatro Astra di Sassari “I grandi personaggi di Sassari” su testi del giornalista e scrittore Cosimo Filigheddu. L'ingresso è libero.

Lo spettacolo teatrale sarà preceduto dalla presentazione del libro di Alessandro Deroma “La guerra di Pasca” che narra una storia dove sono protagonisti i giovani Enrico Berlinguer e Antonio Pigliaru,in una Sassari sospesa tra guerra e speranza di pace, miseria e voglia di riscatto, spie e poliziotti di un'Italia divisa in due.

Alle 20 va in scena “La partenza di Enrico” che ricostruisce il momento in cui il ventiduenne sassarese lasciò gli studi e la sua città per andare a Roma e lavorare nel Partito Comunista.

Sul palco: Teresa Soro, Alessandra Spiga e Alberto Lubino nel ruolo di Berlinguer.

Le altre tre date sono dedicate al conte di Moriana (27 ottobre), all'architetto fascista Angelo Misuraca (24 novembre) e ai fratelli Efisio e Pasquale Tola (19 gennaio).

© Riproduzione riservata