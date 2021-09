I primi Emmy in presenza dall'inizio della pandemia incoronano "The Crown": la quarta stagione della pluripremiata saga sulla famiglia reale britannica ha vinto il premio per la migliore serie drammatica regalando a Netflix la sua prima statuetta nella categoria.

A “Ted Lasso” l'altra corona per la commedia: la serie con Jason Sudeikis sul coach di football americano dal grande cuore chiamato ad allenare una squadra di calcio britannica a perenne rischio di retrocessione era il favorito della vigilia davanti a "Hacks" con Jean Smart, vincitrice a sua volta nella categoria della miglior attrice comica con la parte di una "comedian" a Las Vegas in stile Joan Rivers.

Al cardiopalma e indecisa fino all'ultimo la sfida tra "Regina degli Scacchi" di Netflix, "I May Destroy You" di Michaela Coel e "Omicidio a Easttown" entrambe di Hbo: ha dato scacco matto l'avventura dell'orfanella genio della scacchiera interpretata da Anya Taylor-James, mentre Kate Winlet, nella parte della poliziotta Mare, ha vinto come migliore attrice.

Per "The Crown" man bassa di statuette anche per il suo cast: hanno vinto Josh O'Connor (Carlo) come migliore attore in una serie drammatica e Olivia Colman (la regina Elisabetta) e poi Gillian Anderson (Margaret Thatcher) e Tobias Menzier (Filippo). Premiato anche Peter Morgan per la sceneggiatura e la regista Jessica Hobbs.

Netflix si conferma, dunque, “grande vincitore” degli Emmy con un totale di 44 trofei tra cui dieci nella cerimonia dei premi Primetime. Seguono Hbo/Hbo Max con 19 statuette e Disney+ con 14, e poi Apple tv con 11 di cui quattro per "Ted Lasso".

Condotta dal comico Cedric the Entertainer di casa alla Cbs, la cerimonia si è svolta a Los Angeles in una tenda dietro la sua location tradizionale, il Microsoft Theater: poche centinaia gli invitati seduti a tavola in stile Golden Globes invece dei soliti oltre settemila.

Non tutti i candidati sono intervenuti in presenza: tra questi il cast di "The Crown", riunito a Londra per celebrare, come l'anno scorso aveva fatto a Toronto quello di "Schitt's Creek".

(Unioneonline/v.l.)

