Elisabetta Canalis torna a fare tv in Italia e il suo nuovo debutto è al timone di “Vite da copertina”, programma in onda su Tv8 a partire da domani, 1 settembre, e con appuntamenti dal lunedì al venerdì, alle 17.30.

Una trasmissione che racconta i nuovi fenomeni di costume e le biografie dei personaggi famosi.

"Sono felice, ho fatto tanta televisione: ho iniziato da ragazzina, oggi ho 42 anni, ma è la prima volta che ho un programma in studio da sola, dove sono la conduttrice. Mancavo da qualche anno dalla tv e cercavo qualcosa che rappresentasse quello che in questi anni sono diventata, crescendo: sono più consapevole, più matura nelle decisioni, più umile, poi ascolto di più. Avevo delle idee mie e Sky (a cui fa capo Tv8) mi ha proposto questo programma in passato condotto da altri, con l'idea di cambiargli immagine scommettendo su di me. Ecco, hanno avuto questo coraggio. E devo dire che mi sono trovata nel mio elemento", racconta.

"Intervisterò tanti ospiti – spiega poi più nel dettaglio – e parleremo di argomenti leggeri: costume, stili di vita, musica e cinema, moda. E delle abitudini delle star".

Al momento in studio “ci saranno opinionisti, giornalisti, esperti dei singoli settori, che ci aiuteranno a tratteggiare una sorta di ritratto, via via, dei singoli personaggi, o delle tematiche che via via avremo ad affrontare". Tra i temi della prima puntata anche "Mete di vacanze estive dei vip".

Fra i sogni nel cassetto per il futuro, Eli spiega come le piacerebbe, un giorno, “avere uno spazio, non so in che modo, in uno show che abbia che fare con la musica, con i cantanti”. “Ho condotto un'edizione del Festivalbar – ricorda ancora –: ero giovanissima, mi sono molto divertita, ho imparato tanto da allora".

E a proposito di musica, tornerebbe a Sanremo perché “non si dice mai di no al palco dell'Ariston. Mi sono piaciute molto le edizioni Amadeus, un grande professionista".

Tra i temi di "Vite da copertina” anche il mondo social, gli influencer, i nuovi divi, le star uscite da X Factor e gli attori di Hollywood caduti in disgrazia. Tutti gli ospiti che interverranno in puntata porteranno la loro esperienza e il loro punto di vista, ciascuno nel proprio settore, come ad esempio il giornalista di moda, l'esperto di medicina o il direttore di un settimanale.

Immancabile ogni venerdì, l'appuntamento con la classifica, che spazia dalle star di Hollywood peggio rifatte alle fobie più assurde dei vip, alle diete più folli.

Eli non esclude nemmeno un ritorno alla recitazione: “Se mi venisse proposto un bel ruolo da un bravo regista...”.

