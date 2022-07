Addio a Tony Sirico, il noto attore interprete del personaggio di Paulie Gualtieri, nella serie “I Soprano”. L’annuncio della morte è stato dato dal suo manager che però non ne ha precisato le cause.

Sirico, che era ricoverato in una casa di cura, aveva 79 anni, era nato a New York ma era di origine campana: il vero nome era Gennaro Anthony e aveva recitato in “Quei bravi ragazzi”, “Harry a pezzi”, “Pallottole su Broadway”.

In gioventù aveva avuto qualche problema con la giustizia e pare avesse lavorato per un boss mafioso. È stato arrestato ben 28 volte.

