Addio a Chuck Norris. L’attore americano e campione di arti marziali, diventato iconico in tutto il mondo grazie al ruolo di Cordell Walker nella serie anni Novanta “Walker Texas Ranger”, è morto alle Hawaii all’età di 86 anni per cause che non sono state rese note.

Era ricoverato in ospedale a Kauai, come confermato dalla famiglia con un comunicato: «È con profondo dolore che la nostra famiglia annuncia l'improvvisa scomparsa del nostro amato Chuck Norris, avvenuta ieri mattina. Pur desiderando mantenere riservate le circostanze, vi preghiamo di sapere che era circondato dalla sua famiglia e che era in pace. Per il mondo, era un artista marziale, un attore e un simbolo di forza».

«Per noi – si legge ancora – era un marito devoto, un padre e un nonno amorevole, un fratello straordinario e il cuore della nostra famiglia. Ha vissuto la vita con fede, determinazione e un impegno incrollabile verso le persone che amava. Attraverso il suo lavoro, la sua disciplina e la sua gentilezza, ha ispirato milioni di persone in tutto il mondo e ha lasciato un segno indelebile nella vita di moltissime persone. Pur avendo il cuore spezzato, siamo profondamente grati per la vita che ha vissuto e per i momenti indimenticabili che abbiamo avuto la fortuna di condividere con lui. L'amore e il sostegno che ha ricevuto dai fan di tutto il mondo significavano moltissimo per lui, e la nostra famiglia ne è profondamente grata. Per lui, non eravate solo fan, eravate suoi amici».

Al secolo Carlos Ray Norris, nato in Oklahoma nel 1940, si avvicina alle arti marziali già da giovanissimo conquistando diversi titoli sportivi. Al cinema appare per la prima volta come comparsa in “Missione compiuta stop. Bacioni Matt Helm” del 1969, ma è “L'urlo di Chen terrorizza anche l'occidente”, dove combatte contro Bruce Lee al Colosseo, a dare l'avvio alla sua carriera nel 1972. Dopo alcune pellicole di arti marziali, a partire dagli anni Ottanta è protagonista in “Rombo di tuono”, “Delta Force”, “Una magnum per McQuade” e “Il codice del silenzio”.

Oltre ad essere cintura nera di Tang Soo Do, Taekwondo, Karate, Hapkido e Jiu-Jitsu brasiliano, ha anche creato una disciplina marziale basata su altre forme di combattimento che ha preso il nome di Chun Kuk Do.

(Unioneonline/D)

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