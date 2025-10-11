Cosa dicono le stelle per l’11 ottobreLa giornata segno per segno
Ariete: Un invito dell’ultimo minuto rompe la monotonia. Accettatelo: anche l’imprevisto può fare bene.
Toro: In famiglia c’è bisogno di maggior chiarezza. Affrontate il confronto con calma e ne uscirete più uniti.
Gemelli: Un’attività leggera vi distrae e migliora l’umore. Ritrovare un vecchio hobby può fare la differenza.
Cancro: Nel lavoro evitate di strafare come al solito. Una pausa strategica oggi vale più di mille gesti impulsivi.
Leone: Il dialogo con chi amate scorre fluido. Finalmente vi sentite compresi e più vicini l’uno all’altro.
Vergine: Un’amicizia che pensavate spenta riprende improvvisamente vita. La disponibilità oggi ha effetti sorprendenti.
Bilancia: Un piccolo passo avanti in un progetto personale vi dà fiducia. Continuate con costanza e misura.
Scorpione: Vi sentite in ascolto di voi stessi. Approfittate del momento propizio per sistemare ciò che avete trascurato.
Sagittario: Un impegno sociale si rivela più interessante del previsto. Le connessioni con gli altri oggi vi nutrono.
Capricorno: Avete bisogno di rallentare. Concedetevi un momento tutto vostro, anche solo per riflettere in pace.
Acquario: Nel gruppo siete sempre propositivi e apprezzati. Continuate così, ma senza dimenticare i vostri limiti.
Pesci: Oggi un gesto d’affetto vi sorprende e vi tocca nel profondo. Ricambiare sarà la cosa più naturale.