Un intero sabato dedicato alla musica, alla socialità e, perché no, anche alla passione per i tatuaggi: dopo aver organizzato già serate e concerti, questa volta i "rude boys and girls" del collettivo Casteddu Street Lads danno vita a una giornata itinerante che, partendo dal noto negozio di tattoo Electric Storm e passando per lo storico Roxy Bar di Villanova, culminerà al Fabrik con il concerto del gruppo cagliaritano Dancefloor Stompers, seguito da ben due dj-set.

La crew (principalmente cagliaritana) nasce nel 2022 in una Cagliari ancora sotto i postumi della pandemia, con il progetto di ridare vita all'ambiente underground cittadino tramite concerti, dj-set e incontri che favorissero di nuovo l'aggregazione di persone, sottoculture e gruppi vecchi e nuovi. E seppur con chiare ispirazioni dagli universi mod, oi! e rudebwoy, gli Street Lads restano un collettivo intergenerazionale, unito fieramente dall'idea che la scena cagliaritana (ad insaputa di molti) non abbia nulla da invidiare alle altre città europee e mediterranee. Un messaggio che viene accolto anche dai Dancefloor Stompers, eclettica ensemble isolana influenzata dalla Golden Age delle grandi colonne sonore, in un mix esplosivo di jazz moderno, funk primordiale e virate rhythm'n'blues, in una ricerca dedita alla "library music".

La giornata di sabato avrà quindi inizio alle 11 all'Electric Storm Tattooing di via San Domenico 33, per un walk-in a cura dello staff, per poi spostarsi di pochi passi in via Tempio 26 alle 17, per un pre-show nel Roxy Bar – sede operativa dei Casteddu Street Lads – con selezioni musicali a cura del collettivo. Dalle 21 invece sarà il momento di mettersi in cammino per il Fabrik, dove i Dancefloor Stompers si esibiranno in una in speciale formazione da quartetto per l'occasione. Terminato il concerto a mezzanotte, la serata andrà avanti con i dj-set del membro della crew Modbrother, tra soul e beat music, seguito dal funk di Ferrocromo nel secondo set, concludendo la lunga giornata degli Street Lads.

