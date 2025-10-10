Scritta da Mario Lubino, per la regia di Pier Paolo Conconi, "Al Nadir della sera" va in scena domani alle 20.30 al Teatro Astra di Sassari. Lo spettacolo, adatto a un pubblico dai 14 anni in su, è una produzione delle compagnie La botte e il cilindro e Teatro Sassari.

Una scrittura scenica delicata, onirica e musicale, un teatro di immagine impalpabile e ricco di segni da guardare, come si ascolta un disco di cui non si ricorda l’autore, ma che affascina e sembra tanto familiare da averlo conosciuto da sempre. Sul palco Roberta Campagna, Eliana Carboni, Stefano Dionisi, Simona Pintus. Allestimento scenico di Michele Grandi, luci e fonica di Tony Grandi.

Il titolo è nel cartellone del Festival Plays! organizzato dalla compagnia La botte e il cilindro con il sostegno del Ministero, della Regione, del Comune di Sassari e della Fondazione di Sardegna.

