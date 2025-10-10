Sassari, all’Astra va in scena “Al Nadir della sera”Una produzione delle compagnie La botte e il Cilindro e Teatro Sassari
Scritta da Mario Lubino, per la regia di Pier Paolo Conconi, "Al Nadir della sera" va in scena domani alle 20.30 al Teatro Astra di Sassari. Lo spettacolo, adatto a un pubblico dai 14 anni in su, è una produzione delle compagnie La botte e il cilindro e Teatro Sassari.
Una scrittura scenica delicata, onirica e musicale, un teatro di immagine impalpabile e ricco di segni da guardare, come si ascolta un disco di cui non si ricorda l’autore, ma che affascina e sembra tanto familiare da averlo conosciuto da sempre. Sul palco Roberta Campagna, Eliana Carboni, Stefano Dionisi, Simona Pintus. Allestimento scenico di Michele Grandi, luci e fonica di Tony Grandi.
Il titolo è nel cartellone del Festival Plays! organizzato dalla compagnia La botte e il cilindro con il sostegno del Ministero, della Regione, del Comune di Sassari e della Fondazione di Sardegna.