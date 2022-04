Rapito da una macchina scura, nel cuore della notte. Forse preso in ostaggio o consegnato volontariamente a dei rapitori. Si è conclusa così, dopo 22 anni, l’avventura di Terence Hill come protagonista di Don Matteo, una delle serie più amate e longeve della tv italiana.

Un colpo di scena che ha colto di sorpresa, e a tratti suscitato rabbia e indignazione, fra i fan che non hanno mancato di commentare sui social facendo diventare l’hashtag con il nome del popolare attore trending topic su twitter.

Quella andata in onda ieri sera su rai 1 doveva essere la puntata con cui il parroco-detective più amato dalla tv si congedava definitivamente dai suoi fan per lasciare il testimone al nuovo arrivato Don Massimo, interpretato da Raoul Bova. Un episodio che dalle prime battute, un misterioso caso di omicidio alle terme, nulla faceva però presagire di quanto poi sarebbe accaduto.

A più di un’ora dall’inizio della puntata, un nostalgico sospiro di Don Matteo mentre osserva una foto che lo ritrae insieme a un gruppo di bambini in Brasile, faceva pensare a una sua partenza dall’Italia per un ritorno alle missioni cui in gioventù si era dedicato. Quindi, improvviso, il colpo di scena: il parroco viene condotto da qualcuno all’interno di una macchina scura, che scompare nella notte.

I fan allora si interrogano: cos’è successo a Don Matteo? E mentre sui social si moltiplicano le ipotesi, c'è che si augura che il Terence Hill torni in un cameo a fine stagione.

