Due giornate tra sport, musica e intrattenimento all’interno del contesto cittadino con l’obiettivo di riappropriarsi attivamente e responsabilmente degli spazi urbani in maniera sana e sostenibile. Sabato e domenica la Piazza dei Quarantacinque a Stintino ospita il Musa Sport Fest, evento organizzato dall’Associazione OllahRound Festival e la UISP di Sassari.

Il Musa Sport Fest è progettato per coinvolgere tutte le fasce d’età (0-99) e prevede l’allestimento di un villaggio sportivo all’interno del contesto urbano, della durata di due giorni: all’interno saranno allestite delle aree sportive come calcio, basket 3vs3, pallamano, pallavolo, rugby, tennis, trekking, area fitness aperta a tutti, gli stand di AVIS, dell’Ambulatorio Infermieristico Nursing e dell’Ordine della Professione di Ostetrica che offriranno supporto e orientamento.

Saranno presenti inoltre aree di intrattenimento per bambini, con spazi di gioco tradizionale (seguiti da personale qualificato UISP) e per adulti, con stand di food selezionato e birre artigianali.

Durante entrambe le giornate, come da format, non può mancare la musica live con la partecipazione delle band Dance Craze, Ofeorin e il dj set di SKNT (sabato 25 maggio) e il dj set di Dj Padrino e Zhob (domenica 26 maggio).

