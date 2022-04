Al via in Virginia il processo per diffamazione intentato da Johnny Depp contro l’ex moglie Amber Heard.

Un processo da 50 milioni di dollari che la star di “Pirati dei Caraibi”, 58 anni, chiede all’attrice 35enne perché, a suo parere, lei gli ha rovinato la carriera descrivendosi come vittima di violenza domestica in un editoriale del Washington Post del 2018.

Una delle prime testimonianze è stata quella della sorella di Depp, e sua manager, Christi Dembrowski. La 61enne ha parlato degli abusi da lui subiti dalla loro madre, una persona sempre “irritabile, nervosa e arrabbiata”. Betty Sue Palmer, ha raccontato Dembrowski, picchiava spesso e insultava marito e figli. Ma Depp, a suo dire, “non ha mai reagito” perché voleva “mantenere la pace”.

"Avevamo deciso che da grandi non avremmo mai ripetuto a casa nostra quello che ci era capitato nella nostra infanzia”, ha detto. Parole che hanno fatto commuovere Depp e che appunto dovrebbero servire a scagionarlo dall’accusa di essere un violento. Secondo Dembrowski era invece Heard a violentarlo psicologicamente. Come quando ha mostrato “incredulità e disgusto” per la scelta di Dior di fare una campagna pubblicitaria con Depp. “Perché Dior dovrebbe voler fare affari con te? – avrebbe detto Heard, secondo quanto riportato -. Si occupano di classe e stile e tu non hai stile”. "E' stato un insulto, e lei lo insultava spesso”.

Christi Dembrowski, sorella di Johnny Depp (Ansa)

Dalla parte di Heard però i racconti sono ancora più agghiaccianti: Depp, hanno raccontato gli avvocati dell'attrice, avrebbe penetrato Heard con una bottiglia di liquore quando erano in Australia nel marzo del 2015.

"L'ha bloccata contro il bar – ha detto la legale Elaine Bredehoft -. Le ha lanciato bottiglie su bottiglie. L'ha trascinata sul pavimento, sulle bottiglie rotte. L'ha presa a pugni. L'ha presa a calci. Le ha detto che l'avrebbe uccisa, che la odiava fo**utamente. Poi l’ha penetrata con una bottiglia di liquore".

Depp ha già perso una causa nel Regno Unito, dove ha citato in giudizio The Sun per averlo definito “uno che picchia la moglie” sulla base delle affermazioni di Heard. L’attore in sostanza nega tutte le accuse e si dice vittima di una truffa che gli sta costando la carriera. Il processo inizia proprio mentre "Animali fantastici: I segreti di Silente" esce nei cinema: Depp, tra i protagonisti di un altro film della saga, "I crimini di Grindelwald", è stato sostituito nel novembre 2020 da Mads Mikkelsen.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata