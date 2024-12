Conto alla rovescia per il primo dei grandi concerti di Capodanno ad Alghero.

Per inaugurare il 2025, ad Alghero la grande attesa è per gli scudieri della cassa dritta di Radio Deejay - Albertino, Molella, Prezioso e Fargetta - che proprio l'anno prossimo celebrano i 40 anni di attività. L'esordio del programma avvenne nel 1984 quando Radio Deejay iniziò a programmare lo storico format orientato alla musica da club e alle nuove tendenze. Saranno i protagonisti della serata del 30 dicembre, quando trasformeranno il Piazzale della Pace in una grande discoteca a cielo aperto, dove lasciarsi andare al ritmo coinvolgente della musica. Il tutto in un'area organizzata in massima sicurezza, con un'ampia offerta di cibo e bevande grazie ai chioschi e alle attività presenti. Il giorno successivo, per la notte di San Silvestro, toccherà invece ai Negramaro.

Il programma completo e tutti i dettagli sui singoli appuntamenti sono consultabili sul sito Alghero Turismo e sui canali social istituzionali.

© Riproduzione riservata