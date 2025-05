Con la gioia dei fan che hanno amato il precedente adattamento per Netflix dell’omonimo fumetto, “Daredevil - Rinascita” può ormai considerarsi la degna continuazione di una serie televisiva che, già nelle battute iniziali, dimostra di aver tanto da offrire anche nel prossimo futuro.

Nata dopo una serie di lunghi e tortuosi rimaneggiamenti, la produzione targata Disney e Marvel Studios non ha affatto deluso le aspettative; anzi, ha ottenuto un successo a partire dal debutto dei primi due episodi negli Stati Uniti, con ben 7,5 milioni di visualizzazioni nei primi giorni di trasmissione sulla piattaforma streaming.

A catalizzare l’attenzione sul titolo è stato soprattutto il ritorno tanto atteso di alcuni interpreti divenuti simbolo delle passate stagioni, come Deborah Ann Woll e Elden Henson, ancora una volta nei rispettivi panni di Karen Page e Franklin “Foggy” Nelson, ma soprattutto la conferma di Vincent D’Onofrio come antagonista principale, sempre nell’insostituibile ruolo del perfido Wilson Fisk/Kingpin. In una lotta ancora più spietata tra il boss malavitoso e l’impavido vigilante scarlatto, la serie mette in scena una scalata politica macchiata dalla corruzione, contrapposta al mantenimento della giustizia in una metropoli sempre più soggiogata dalla criminalità.

Dopo l’emozionante finale della prima stagione e i doverosi ringraziamenti a tutto il cast e alla troupe, lo showrunner Dario Scardapane ha confermato lo scorso mese l’uscita della seconda parte di “Daredevil: Rinascita”, con data fissata a marzo 2026. In un post su Instagram carico di gioia e commozione, ha dichiarato: “Tutto ha portato a questo... provo un tale mix di emozioni mentre si conclude la prima stagione. Sono così grato al cast, alla troupe e allo studio per la loro fiducia e indulgenza. Un ringraziamento speciale a Sana, Brad, Kevin, Lou, Aaron, Justin, Charlie, Vincent, Deb, Jon e a tutto il folle circo. E sì, la seconda stagione è marzo 2026”.

Alla notizia del ritorno della serie sugli schermi domestici sono seguite in breve tempo le prime novità sul cast: oltre al gradito ritorno di alcuni volti già presenti nella prima stagione, si aggiungerà anche quello di Krysten Ritter, conosciuta nel precedente “Marvel’s Daredevil” nei panni di Jessica Jones, l’eroina sensuale e dotata di forza sovrumana, membro dei vigilanti noto come “The Defenders”. Poco dopo la conferma ufficiale del suo coinvolgimento, la star ha dichiarato: “Sono così entusiasta nel riportare in scena questo personaggio iconico e, senza rivelare troppo, c'è davvero molto in serbo per Jessica Jones! Questa sarà una stagione incredibile!”. Nei giorni successivi, l’attrice è stata avvistata insieme al collega Charlie Cox e all'istruttore di fitness Naqam Washington, impegnata anima e corpo in un intensissimo “allenamento da supereroe”.

Gli scatti rubati dal set negli ultimi giorni immortalano l’attrice nel suo consueto look da personaggio - jeans e giacca di pelle - sempre al fianco del fidato Daredevil, stavolta con un nuovo costume appositamente ripensato per l’occasione.

Il ritorno di Jessica Jones s’inserisce perfettamente anche rispetto agli eventi del finale della prima stagione, quando Matt Murdock/Daredevil si ritrova costretto, per rispondere alle ritorsioni di una legge anti-supereroi voluta da Kingpin, ad unire le forze con alcuni compagni fidati incontrati nel corso delle passate avventure.

Un simile scenario potrebbe aprire le porte anche al ritorno di altri due supereroi incontrati in passato: i ben noti Luke Cage e Iron Fist, conosciuti nei fumetti e nella serie Netflix “The Defenders”. Con le riprese dei nuovi episodi attualmente in corso, gli attori Mike Colter e Finn Jones hanno confermato di trovarsi nella Grande Mela: sebbene possa trattarsi solo di una coincidenza, non è da escludere che siano stati reclutati proprio per prendere parte alle riprese della serie, come aveva già suggerito Alex Perez di The Cosmic Circus, affermando di aspettarsi che “tutti e quattro i Difensori facciano presto la loro comparsa” nello show.

A questo proposito, non resta che attendere eventuali conferme ufficiali; ma considerando lo stato dei lavori ancora a pieno regime, non è affatto da escludere che, nel frattempo, si aggiungano nuovi componenti al cast. E chissà che tra di essi non si nascondano proprio gli ultimi due membri del quartetto.

© Riproduzione riservata