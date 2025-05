Un cartellone di eventi ancora più ricco per la fiera “Il Sulcis Iglesiente Espone”, edizione numero 29, in calendario il 7 e l’8 giugno 2025 a Carbonia su iniziativa del Consorzio Fieristico Sulcitano. Come si legge in un comunicato stampa, «cresce l’attesa per l'evento dedicato all’artigianato, all’agroalimentare e al turismo, organizzato dal Consorzio Fieristico Sulcitano, con oltre 300 espositori provenienti da tutta la Sardegna, che mostreranno le eccellenze della tradizione artigiana e gastronomica locale».

«Abbiamo voluto ricambiare l’entusiasmo delle decine di migliaia di persone che ogni anno partecipano all'evento», dice il presidente del Consorzio Fieristico Sulcitano Mauro De Sanctis, «e grazie al concreto sostegno dell’assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio, della Fondazione di Sardegna e del Comune di Carbonia, con in prima linea l’assessorato delle Attività produttive guidato dal vicesindaco Michele Stivaletta, crediamo di aver allestito un programma che ancora una volta non deluderà l'attesa. Il nome di maggior prestigio e richiamo è sicuramente quello di Al Bano, ma nell'arco delle due giornate si susseguiranno diversi spettacoli che vedranno protagonisti artisti sardi che si sono ormai affermati anche a livello nazionale».

Al Bano, uno dei cantautori italiani più conosciuti ed apprezzati nel mondo con oltre 25 milioni di dischi venduti, 26 dischi d’oro e 24 dischi di platino, si esibirà in piazza Roma il 7 giugno, giornata inaugurale de "Il Sulcis Iglesiente Espone", alle 22. La prima giornata della Fiera inizierà alle 16 con l'apertura degli stand espositivi, i giochi per bambini e l'apertura dei punti ristoro. Alle 18, in piazza del Minatore, il battesimo con la sella a cura dell'ASD Meurreddus di Andrea Locci di San Giovanni Suergiu. Alle 19, in piazza Roma, lo show cooking curato dallo chef Pier Paolo Argiolu “Cozzina”. Alle 19.30, in piazza Roma, l'inaugurazione ufficiale della Fiera con le autorità civili e la Fanfara dei Bersaglieri.

La seconda giornata, domenica 8 giugno, alle 10, verrà aperta in piazza Roma dalla Mostra di auto d'epoca curata dal Circolo sardo Automoto d'Epoca S.C.Q. La serata sarà ricchissima di eventi di spettacolo. Alle 18, in piazza Roma, il raduno dei gruppi folk e il battesimo della Sella; alle 18.15 il gruppo Suonatori di launeddas “Sonos an tigos” del maestro Franco Melis di Tuili; alle 18.30, in piazza Roma, concerto “Non fermiamo la tradizione” con Ambra Pintore, accompagnata da Roberto Scala al basso, Diego Milia al violino e sax, Massimo Satta alla chitarra. Buju Mannu + Di Mister Tei quartetto formato da Orlando e Eliseo Maxia launeddas e percussione, Bruno e Asael Camedda.



Alle 19.30, in piazza Roma, l'attesissimo Ballu tundu, in un'edizione che si annuncia da record. Alle 22.00, infine, ancora in piazza Roma, il concerto della cantautrice Cristina Fois e lo spettacolo comico del cabarettista Alessandro Pili, il “Sindaco di Scraffingiu”.

Sono ancora aperte le iscrizioni di artigiani, hobbisti e produttori locali e le prenotazioni degli spazi espositivi. Per informazioni e prenotazioni, WhatsApp 327/4597829.

