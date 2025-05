Nasce oggi la nuova giuria di X Factor 2025: Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi sono i quattro giudici dell'edizione attesa per settembre su Sky e in streaming su NOW.

Già annunciata la conferma di Giorgia in conduzione. Esce dal quartetto Manuel Agnelli, uno dei giudici col più alto numero di edizioni all'attivo, che l'anno scorso ha portato alla vittoria uno dei suoi artisti, la giovanissima Mimì.

Per Francesco Gabbani è un esordio assoluto in un talent show: cantautore, polistrumentista e artista multiplatino, in carriera ha pubblicato sei album in studio collezionando 13 dischi di platino e 4 dischi d'oro. Al Festival di Sanremo ha vinto in due occasioni: nel 2016 nella categoria Nuove Proposte con Amen (con cui si è aggiudicato anche il Premio della Critica Mia Martini, oltre al disco di platino) e l'anno successivo tra i Big con Occidentali's Karma. Ha inoltre condotto in tv, in prima serata, due edizioni di Ci vuole un fiore.

Le registrazioni delle prime audizioni inizieranno la prossima settimana a Milano.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata