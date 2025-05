L’attesa incontrollata che precede l’arrivo della terza stagione di “Euphoria” si fa sempre più palpabile, e chi nelle puntate precedenti non ha saputo resistere al carico di emozioni che ha travolto i suoi personaggi, perfetti emblemi delle conflittualità affrontate dagli adolescenti di oggi, non vede l’ora di scoprire cosa riserveranno i prossimi sviluppi.

Ideata da Sam Levinson per l’emittente televisiva HBO - con il contributo della casa di produzione A24 in questo nuovo appuntamento - la serie ha debuttato nel 2019, impressionando fin da subito per la maturità con cui affronta temi delicati come l’identità di genere, il sesso, i rapporti in famiglia e la droga.

A colpire è stato anche l’apporto di alcuni volti dello spettacolo che, in breve tempo, hanno raggiunto il picco di notorietà grazie al successo della serie. Oltre alla splendida Zendaya, spiccano giovani talenti come Jacob Elordi, Sydney Sweeney e Hunter Shafer, oggi sempre più attivi accanto a importanti cineasti e impegnati in ruoli di notevole spessore.

Fin dalle prime fasi di sviluppo, la terza stagione di Euphoria ha subito vari slittamenti e interruzioni, dovuti non solo agli scioperi di attori e sceneggiatori del 2023, ma anche ai frequenti rimaneggiamenti della sceneggiatura e alla necessità di conciliare gli impegni sul set con le agende sempre più fitte degli attori, richiesti di continuo dalle produzioni per prender parte a nuovi progetti.

A tutto ciò si sono aggiunte ulteriori complicazioni legate al cast: dopo la dolorosa e inaspettata scomparsa di Angus Cloud, interprete del personaggio di Fezco, mancato per un’overdose in seguito a una lunga fase depressiva, è giunta lo scorso mese la notizia che Eric Dane - conosciuto per il ruolo di Cal Jacobs e per quello del Dottor Bollore in “Grey’s Anatomy” - è affetto da SLA, dimostrando tuttavia una forza e carattere non comuni.

Rassicurando i fan sul fatto che resterà nello show e manterrà gli accordi pattuiti, ha aggiornato sulle sue condizioni di salute in un’intervista a People, dichiarando: “Mi è stata diagnosticata la SLA. Sono grato di avere accanto la mia famiglia mentre affrontiamo questo nuovo capitolo. Mi sento fortunato a poter continuare a lavorare”. Come rivelato in una precedente intervista per Variety, il suo personaggio subirà un importante cambio di rotta nei nuovi episodi: “Ci sarà redenzione per Cal. Non lo giudico, è una trappola per qualsiasi attore. Ma sapevo che ci sarebbe stato un momento di verità”.

Quanto ai nuovi volti che appariranno nella serie, è stata confermata la presenza della cantante spagnola Rosalia, che ha parlato per la prima volta del suo coinvolgimento durante il Met Gala di quest’anno. Intervistata da Teyana Taylor ed Ego Nwodim di Vogue, ha raccontato del suo debutto sul piccolo schermo: “È il mio primo lavoro, no? Sto imparando sul campo, cercando di capire come funziona tutto. Cerco solo di non dimenticare le battute. Ma è davvero stimolante lavorare al fianco di attori e attrici così talentuosi”.

Il suo entusiasmo fa eco a quello manifestato a febbraio, quando ha annunciato ufficialmente il suo ingaggio nella serie: “Euphoria è una delle mie serie preferite degli ultimi anni. Sono grata e felicissima di poter recitare insieme a colleghi che ammiro da tempo. È un onore contribuire, anche solo in piccola parte, alla visione di Sam Levinson”.

Attualmente immersa nei ritmi di produzione, una delle star di punta dello show ha voluto aggiornare i fan sullo stato dei lavori: in un’intervista a Empire, Sydney Sweeney ha svelato il suo legame profondo col personaggio di Cassie, facendo intendere - senza lasciare dubbi - che i prossimi episodi saranno ancora più duri da sostenere di quelli passati: “Cassie ha un posto speciale nel mio cuore. Le voglio molto bene. È un personaggio complicato, fa tanti errori, ha molte fragilità, ma agisce sempre per amore. Forse in una forma un po' distorta, ma pur sempre amore. È divertente interpretare qualcuno così fuori controllo. Lavorare con Sam Levinson è incredibile: a volte leggo il copione, lo chiamo e gli propongo qualcosa di ancora più folle. E lui risponde sempre: ci sto. Questa stagione sarà davvero pazzesca”.

