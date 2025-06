Primo giorno e prima domenica di giugno. La stagione delle vacanze è esplosa sotto un sole e un caldo estivo appena mitigato da una leggera brezza. Tanta gente sul litorale di Quartu e tantissimi bagnanti a Torre delle Stelle, nelle spiagge di Genn'e Mari e Cannesisa.

All'interno del villaggio turistico sono in corso i lavori di sistemazione della centralissima via Sagittario. Lavori che interessano anche qualche altro tratto di strada. Intanto, i bagnanti si godono la prima vera giornata di mare in vista di una stagione che, dicono gli esperti, promette bene. Folla e primi turisti anche sul litorale di Villasimius, Castiadas e Muravera, a Costa Rei in particolare.

© Riproduzione riservata