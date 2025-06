«Non mi è mai capitato in 40 anni di concerti e tour... per la prima volta mi trovo costretto ad annullare queste prime due date siciliane».

Francesco Renga, l’ex leader dei Timoria che quest’anno festeggia 40 anni di carriera e 20 anni di Angelo, la canzone con cui vinse Sanremo nel 2005, cancella i primi due concerti del tour in Sicilia. «Finite le prove – spiega – settimana scorsa mi sono beccato una bronchite che poi si è trasformata in una laringite virale. Ho aspettato la visita di stamattina (venerdì 30 maggio) perché volevo assolutamente non deludere nessuno, perché questa cosa mi mortifica... Mi fa impazzire solo l'idea».

«Purtroppo la situazione non è migliorata – continua – l'otorino ha sconsigliato vivamente ogni sforzo vocale per non compromettere la guarigione e così l'intero tour». «Mi dispiace così tanto e sento il peso di questa responsabilità. Chiedo scusa a voi, ai miei musicisti, a tutte le persone che lavorano per questo meraviglioso tour che sta per partire. Ai miei collaboratori. A presto».

Il cantautore originario di Tula farà tappa il 27 giugno in piazza Cattedrale a Oristano, il 6 settembre in piazza Santa Maria a Campanedda, borgata di Sassari, e il 7 settembre (nuova data) sarà a Carbonia, in piazza Roma.

