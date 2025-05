Un disco celebrativo dei 30 anni di carriera, dedicato soprattutto ai balli tradizionali di tutte le zone dell'Isola.

"Brincu" è il singolo e titolo dell'ultimo album di Maria Giovanna Cherchi, ispirato al ballo della Baronia. L'artista di Bolotana ha scelto la comunità di padre Salvatore Morittu a S'Aspru (Siligo) per presentare il nuovo lavoro. L'appuntamento è per lunedì alle 18.

L'ambum ripercorre i 30 anni di carriera dell'artista di Bolotana con una serie di brani che hanno segnato la storia della musica tradizionale in Sardegna. Tra questi anche un omaggio a Maria Carta con Boghe' e riu, canto logudorese con testo di Giovanni Maria Dettori e della stessa Maria Carta.

Tre decenni volati via come un salto, tra gioie, emozioni, fatiche e grandi soddisfazioni, trascorsi nelle piazze della Sardegna, nei teatri, nei numerosi circoli dei sardi in Italia e all'estero. Concerti, album, collaborazioni prestigiose, come quelle con Mango e Fausto Leali. E incontri straordinari come quello con Papa Francesco.

Il canto religioso ha sempre avuto un ruolo di primo piano nella scelta dei brani proposti da Maria Giovanna nei suoi concerti. Sarà così anche a “S'Aspru”, dove si respira un'aria di forte spiritualità. Da condividere insieme ai giovani della comunità che vivono una condizione di momentanea difficoltà e tuttavia animati da grande speranza grazie all'incessante sostegno di padre Salvatore Morittu.

«Portare la mia musica tra la gente è un privilegio da sempre e lo è ancora di più in quest'anno, con il nuovo disco che parla di festa», dice Maria Giovanna Cherchi. «Ringrazio la Fondazione Maria Carta che ha fatto da tramite per darmi la possibilità di incontrare la grande famiglia di S'Aspru nel mio anniversario dei 30 anni di carriera».

