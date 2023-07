Fra le serie televisive dello scorso anno che più di altre hanno saputo attirare l’attenzione con un considerevole apprezzamento di pubblico non può mancare quella ispirata alla storia vera del più terribile serial killer americano degli anni 80 meglio conosciuto come Jeffery Dahmer, e vista la grande cura riposta nel progetto nonché una sensazionale interpretazione dell’attore protagonista Evan Peters ci prepara già a un seguito di stagione, orientato sui trascorsi oscuri di altri killer rimasti impressi nell’immaginario comune.

Ebbene, la serie antologia scritta e ideata da Ryan Murphy ha svelato finalmente gli interpreti coinvolti nel suo seguito. La nuova stagione si intitolerà “Monsters - The Lyle and Erik Menéndez Story” e racconterà nei fatti più salienti il dramma dei due fratelli incriminati per l’omicidio dei loro genitori José e Mary Louise "Kitty" Menéndez. Grazie al sito Deadline scopriamo che i due assassini saranno interpretati dagli attori Cooper Koch e Nicholas Alexander Chavez.

Forniranno ulteriore spunto alla narrazione le testimonianze dei fratelli condotte in fase di processo, nel corso delle quali - dopo aver confessato il crimine - avrebbero motivato il compimento dei loro misfatti per via dei costanti abusi fisici, emotivi e sessuali subiti per lungo tempo dai propri genitori.

Interessante sapere che il caso sta procedendo ancora oggi, tanto che il duo avrebbe depositato a maggio i documenti necessari per chiedere nuovamente udienza in risposta alle considerazioni di Roy Rosselló, ex membro della band Menudo, che avrebbe dichiarato di aver subito delle molestie sessuali all’età di 14 anni da parte di José Menéndez.

Ancora non si sa quanti episodi preveda la seconda stagione e quanto approfonditamente si addentrerà nelle vicende dei fratelli, tanto che Netflix avrebbe in programma anche un documentario tutto incentrato sull’inquietante duo.

Gli attori Cooper Koch e Nicholas Alexander Chavez sono entrambi freschi di set: stando ai suoi ultimi lavori Koch è apparso nella prima stagione di “Starz Power Book II: Ghost” e ancor più di recente nei film horror “Swallowed” e “They/Them”. Charvez è invece attualmente impegnato nell’interpretare il ruolo di Spencer Cassadine nella soap firmata ABC “General Hospital”, ma lo ricordiamo anche per la sua partecipazione nella serie di Tubi Original “Crushed”.

Si è già parlato a lungo dei fatti di cronaca inerenti ai fratelli Menéndez in svariati documentari e show televisivi precedenti. Fra i progetti degli ultimi anni ricordiamo la serie della NBC uscita nel 2017 “Law & Order: True Crime - The Menéndez Murders”, con l’attrice Edie Falco nei panni di Leslie Abramson – che per la sua interpretazione s’è aggiudicata la candidatura agli Emmy - e il film per la TV di Lifetime “Menendez: Blood Brothers”, con Courtney Love sempre nei panni della Abramson. Ma lo stesso Ryan Murphy fece già menzione dei due fratelli in “The People v. O.J. Simpson: American Crime Story”, sottolineando che nello stesso periodo andava svolgendosi anche il processo ai Menéndez. Non rimane dunque che attendere ulteriori novità, sperando che mantenga gli stesi valori qualitativi e carico di tensione che han reso tanto apprezzato il suo predecessore.

