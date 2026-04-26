Dopo aver calcato il prestigioso palco del Festival di Sanremo, i Cugini di Campagna scelgono la Sardegna per una nuova tappa del loro percorso artistico. E questa volta la destinazione è Gesico, piccolo centro dell’alta Trexenta che si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi della primavera. La notizia, circolata nei giorni scorsi tra i vicoli del paese, ha trovato conferma ufficiale con la pubblicazione del manifesto da parte della stessa band.

Icona della musica pop anni ’70 e protagonista recente sul palco dell’Ariston, il gruppo sarà ospite di una serata speciale organizzata dal Comitato Donne Santa Giusta e Sant’Isidoro in occasione dei festeggiamenti dedicati alla patrona. «Vogliamo portare un pezzo di grande spettacolo internazionale dove di solito non arriva. Un filo sottile ci lega alla band, fatto di tradizioni, comunità e musica popolare», spiega Alessandra Pardu, presidente del comitato.

Abituati alle grandi platee televisive e ai riflettori, i Cugini di Campagna porteranno a Gesico il loro stile inconfondibile: costumi scenici e un repertorio che attraversa generazioni, con brani entrati nella memoria collettiva. L’iniziativa rappresenta anche una sfida: trasformare la piazza di un borgo di poco più di 700 abitanti in un palcoscenico capace di richiamare pubblico e attenzione ben oltre i confini locali. Da Sanremo a Gesico, dunque, il passo può essere breve quando è la musica a fare da ponte. L’appuntamento è fissato per il 16 maggio, tra note, tradizione e un’atmosfera che promette di unire spettacolo e identità in un giorno di festa.

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