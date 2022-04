Docente a Londra, con la London Performing Academy of Music, della quale è Capo dipartimento e docente di chitarra, e a Siena, dove insegna chitarra al Conservatorio, Renata Arlotti rientra nella sua Sassari. La chitarrista sassarese terrà venerdì 15 aprile alle 19 un concerto all’Auditorium di via Montegrappa 8.

Per la musicista, residente ormai da un decennio a Londra, si tratta di un gradito rientro e del recupero dell'appuntamento che si sarebbe dovuto tenere il 5 gennaio. Saranno ovviamente validi i biglietti acquistati in tale data per chi non abbia chiesto il rimborso.

Renata Arlotti presenterà il suo attuale repertorio da solista che ha già proposto nel tour europeo, negli Usa, in Giappone e in Iran. In scaletta brani di Castelnuovo Tedesco, Maurice Ravel, Enrique Granados e del chitarrista e compositore cagliaritano Francesco Morittu.

Recentemente ha fondato un’associazione alla quale ha dato il nome evocativo di Mousiké_Sardinia: “Intendo portare a Sassari e successivamente anche altrove nell’Isola grandi musicisti internazionali. Senza però dimenticare il fior fiore dei giovani concertisti italiani e sardi. Per adesso cominciamo nel più tradizionale dei modi, anche se partecipare non è solo prendere parte a un singolo evento, ma unirsi a qualcosa che vorrei costituisse un legame strettissimo tra musica e interesse territoriale”.

