Un nuovo emozionante progetto dedicato a Lucio Dalla. Con Cesare Cremonini che si riscopre in una veste insolita, quella di regista.

Il celebre cantautore torna dunque in scena, e lo fa al cinema dietro la macchina da presa anche in veste di autore del film prodotto da Tenderstories e Papaya Records e dedicato alla vita di Lucio Dalla.

"Felice e onorato per questa fiducia - l’annuncio di Cremonini su Twitter, accanto a un’immagine dedicata proprio a Dalla - e per la possibilità di omaggiare una tra le figure più importanti della storia della musica italiana”.

“È un progetto in cui abbiamo creduto molto fin da subito - spiegano Moreno Zani e Malcom Pagani di Tenderstories e Filippo Valsecchi di Papaya - Ringraziamo Cesare da cui è nata l'idea e siamo certi che da questa collaborazione sarà possibile far rivivere, attraverso un film, una figura fondamentale come Lucio Dalla: un'icona della musica italiana e, al tempo stesso, uno dei cantautori più celebri del nostro Paese”.

Il film sarà ambientato principalmente a Bologna, in una produzione supportata dalla Emilia Romagna Film Commission. Massimo riserbo, al momento, sul cast.

"Non sarà una biografia – ha precisato ancora Cremonini in un’intervista al Corriere - Mi concentrerò su un momento preciso della sua carriera, quello in cui si separa dal poeta Roberto Roversi e inizia a scriversi i testi da solo. A fine anni ‘70, Dalla trascina la musica, come aveva fatto Dylan in America, verso una forma di comunicazione sociale ma slegata dalle ideologie, in cui il pubblico è centrale: la privatizza dal punto di vista sentimentale. Questa eredità è un punto di riferimento”.

