Ariete: La settimana ricomincia e non vi sentite granché riposati, ma saprete tirare fuori le forze, non temete. Vi stupirete di voi!

Toro: I vostri amici fanno progetti mentre voi vi sentite ancora giovani. Chi ha detto che non sia proprio il momento migliore?

Gemelli: Se le persone fossero proprio come vi aspettate quella sì che sarebbe una delusione. Oggi cercate di capirle e state a vedere.

Cancro: Come vorreste che questa giornata fosse già finita! Eppure ogni secondo è un dono, da qui a stasera ce ne sono...

Leone: Un po’ di sport non vi farebbe male per dare aria a tutti quei pensieri e mettere in moto il fisico. Concedetevi del tempo!

Vergine: Questa sera fermatevi per trovare pace. Da lì ricominciate fiduciosi, tutto andrà come deve andare.

Bilancia: Oggi è l’occasione per tirare fuori le vostre migliori qualità. Niente freno a mano, qualcuno ha bisogno di voi.

Scorpione: Vi hanno sempre detto di fare più esperienze. Ma se non fosse proprio così? La vita si impara anche in una volta...

Sagittario: La forza di volontà non vi manca, ma a volte la pigrizia ha la meglio. Accorgetevi di ciò che vi rende determinati.

Capricorno: Ci sono momenti in cui vorreste riavvolgere la vostra vita, ma lei non si ferma. Eppure si rinnova, fateci caso oggi!

Acquario: Novità in arrivo sul fronte lavorativo. Ma puntate sulle relazioni, qualunque cosa succeda. Non ne rimarrete delusi.

Pesci: Smettete di scappare solo perché avete paura. La fatica maggiore è avere pazienza e vivere senza pensare.

