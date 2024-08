Cosa ci aspetta oggi, 8 agosto, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Siete appassionati di tematiche non facili da trattare, ma oggi troverete qualcuno con cui parlarne...

Toro – Non avreste mai immaginato di poterlo dire, ma avete fatto la scelta migliore che potevate. Ora è tutta da vivere.

Gemelli – State facendo a pugni con i vostri difetti eppure non vi rendete conto che valete proprio così come siete.

Cancro – Paure e desideri si intrecciano dentro di voi creando una corazza impermeabile. Tirate fuori quelle emozioni!

Leone – Vi sentite così insicuri a volte che vi piacerebbe non dover decidere niente mai. Invece è bene che vi alleniate...

Vergine – Vi sentite un po’ aggrovigliati nei vostri pensieri negativi e non riuscite a uscirne. Parlatene al partner.

Bilancia – Il futuro può riservare sorprese, ma insieme riuscirete ad affrontare tutto. Crescete nell’amore l’uno per l’altro.

Scorpione – Qualsiasi cosa vi stia tenendo in gabbia non può farlo ancora per molto: la vostra indole è di volare alto...

Sagittario – Non avete mai pensato di meritare premi sul lavoro, eppure ora un certo senso di delusione vi invade...

Capricorno – Siete troppo severi con voi stessi: spesso dovreste giustificarvi di più e concedervi il lusso della leggerezza.

Acquario – Non è necessario gettare fango su persone poco gradite: statene alla larga e imparate a rispettarle così.

Pesci – Quante decisioni avreste voluto prendere diversamente. Ora il dado è tratto e la partita da giocare...

© Riproduzione riservata