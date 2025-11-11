Cosa dicono le stelle per l’11 novembreLa giornata segno per segno
Ariete – Troppe emozioni in un colpo? Non avete alternativa, sentite tutto e la vita vi arriva diretta al cuore...
Toro – Soddisfazioni in arrivo per voi che pensavate di non aver fatto abbastanza per promuovere la causa...
Gemelli – A volte siete i peggiori nemici di voi stessi. Smettete con quest’atteggiamento controproducente.
Cancro – Non siete poi così stupiti del comportamento di quella persona... Ora non avete proprio nulla da perdere.
Leone – Se il cuore vi rimprovera qualcosa, provate ad ascoltarlo, ma lasciate da parte i sensi di colpa: sono inutili.
Vergine – Il mondo trama contro di voi? Forse state guardando tutto dalla prospettiva sbagliata. Consideratelo!
Bilancia – La fedeltà alle piccole cose è un’arte, che se ben coltivata porta a grandi risultati. Ne avete la stoffa...
Scorpione – Vi sentite ferrati sui processi lavorativi, ma la creatività è alla frutta. Riprendete in mano qualche passione.
Sagittario – Troppa carne al fuoco: se continuate a prendere troppi impegni rischiate di danneggiare sia voi che gli altri.
Capricorno – Qualcuno gira intorno al vostro partner. Non fasciatevi la testa, la persona in questione mollerà l’osso.
Acquario – Le preoccupazioni vi stanno rendendo poco socievoli? Cominciate a mandarne al diavolo qualcuna...
Pesci – Non vi sentite di giudicare, ma esprimere un’opinione vi farà bene. Aprite un dialogo costruttivo...