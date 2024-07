Cosa ci aspetta oggi, 9 luglio, secondo lo Zodiaco.

Ariete - Sarete in grado di dare il meglio di voi anche nelle condizioni più svantaggiose, con decisione e vigore!

Toro - Se le batterie sono a terra, mettetele sotto carica con letture piacevoli, musica e regolare esercizio fisico.

Gemelli - Il lavoro procede tra alti e bassi, ma per fortuna potete contare su una famiglia solida e dalla vostra parte.

Cancro - Il vostro stato d’animo oggi mal si concilia con le esigenze di uscire del vostro partner. Scioglietevi!

Leone - Possedete la chiave per aprire la porta a nuovi orizzonti e per cercare le giuste soluzioni ai problemi.

Vergine - Giornata senz’altro costruttiva: una lunga lista di questioni pratiche richiede la vostra attenzione...

Bilancia - Grazie a una sintonia perfetta con la persona amata, oggi realizzerete ogni vostra aspirazione...

Scorpione - Se tra voi e una persona affezionata le cose non vanno benissimo, provate ad essere più presenti e disponibili.

Sagittario - Vi trovate esposti, vostro malgrado, a giudizi e battutine pungenti: voi incassate, senza rilanciare!

Capricorno - Non temete di affrontare un argomento per voi spinoso con la persona amata. Mettete le cose in chiaro.

Acquario - Fermatevi un istante rispetto agli impegni lavorativi e verificate ciò che in questo momento non vi soddisfa.

Pesci - Determinazione e forza di volontà sostengono le vostre scelte; agite con rapidità e allontanate ogni dubbio.

