Cosa ci aspetta oggi, 9 giugno, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Soffrite ancora gli strascichi delle ultime fatiche affrontate sul lavoro, ma presto tutto volgerà al meglio.

Toro: Lo shopping è pericoloso: la soddisfazione dura un attimo, mentre il conto in banca piange a lungo.

Gemelli: Le idee non mancano, rimane solo qualche difficoltà di troppo nel passare dalla teoria alla pratica.

Cancro: Una chiamata vi obbliga a lasciare ciò che stavate facendo e a precipitarvi in aiuto di un amico.

Leone: Tra fratelli e sorelle i rapporti sono delicati, basta una battuta per riaccendere una vecchia questione.

Vergine: Avete investito molto in una nuova conoscenza, forse illudendovi che potesse diventare qualcosa di più.

Bilancia: Siete così indaffarati da non accorgervi nemmeno se qualcosa non va per il verso giusto con il partner.

Scorpione: Le circostanze favorevoli vi spingono ad accantonare i dubbi e lasciarvi andare ai sogni più fantasiosi.

Sagittario: La disposizione d’animo ci sarebbe, ma manca ancora qualcosa per inaugurare una nuova fase.

Capricorno: La strada che avete scelto è quella vincente, fate solo attenzione a non peccare di superficialità.

Acquario: Dedicarvi alle faccende domestiche vi permetterà di tenere impegnata la testa e dribblare certi pensieri.

Pesci: Sentite una gran voglia di muovervi da assecondare. Potrebbe essere il giorno ideale per iniziare un corso.

