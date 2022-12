Cosa ci aspetta oggi, 9 dicembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Vi svegliate di buon umore. In amore è calma piatta: nessuna delusione, ma neppure troppe grandi novità.

Toro: È un giorno magico: fate di tutto per evitare gli scontri, consapevoli che un clima ostile non è mai vantaggioso.

Gemelli: Farete un salto in avanti nel lavoro: la carriera ha uno slancio e i desideri professionali si esaudiscono.

Cancro: La vostra sensibilità può ferire: prendete del tempo per pensare, cercando consiglio nelle persone fidate.

Leone: Alcune discussioni ravvivano i dibattiti in famiglia: per evitare le incomprensioni, forse è meglio aprirsi di più...

Vergine: L’atmosfera è di festa: oggi vivete pienamente e intensamente, avendo il piacere di riunire le persone che amate.

Bilancia: Che siate in coppia o meno, in amore cercate quella stabilità necessaria per l’equilibrio di cui avete bisogno.

Scorpione: Forza e intraprendenza vi guidano: in campo lavorativo serve ancora qualche sforzo, ma il successo è vicino.

Sagittario: Il cambio di abitudini e i nuovi incontri vi permettono di superare tutti gli ostacoli. Siete sulla strada giusta!

Capricorno: Lasciate alle spalle i pregiudizi: fate solo quello che vi fa sentire bene, pensando sempre ai vostri obiettivi!

Acquario: In amore, un’accelerazione improvvisa vi lascia senza parole. Occhio, le sorprese non sono ancora finite!

Pesci: Giornata di mente locale: oggi trovate la giusta motivazione per concentrarvi sulle priorità del momento.

