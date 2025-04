Cosa ci aspetta oggi, 9 aprile, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Approfittate dell’energia che avete in abbondanza per affrontare nuove sfide. Ma non siate impulsivi.

Toro – L’universo sembra mandarvi messaggi importanti: non mangiate l’ultima fetta di torta rimasta...

Gemelli – La vostra proverbiale curiosità vi chiede di essere ripagata: provate a studiare una nuova lingua!

Cancro – Vi trovate di fronte a un bivio e non sapete proprio che direzione prendere. Cosa vi suggerisce il cuore?

Leone – Le frecce di Cupido vi snobbano da troppo tempo? Perché non provate con le app di incontri?

Vergine – Calma e determinazione vi aiuteranno nelle decisioni importanti, soprattutto inerenti alla vita sentimentale.

Bilancia – L’amore che provate per il partner ha raggiunto livelli di fiducia molto alti, ma non chiudete gli occhi...

Scorpione – Tutti i vostri amici sono in coppia e non sapete mai cosa fare? Allargate gli orizzonti e apritevi agli incontri...

Sagittario – La voglia di avventura vi spinge a desiderare di esplorare nuovi orizzonti. Ma, per ora, solo con la fantasia...

Capricorno – Ultimamente le difficoltà sembrano duplicarsi, ma voi non mollate mai. Attenti a non strafare...

Acquario – Non abbiate paura di esprimere la vostra individualità, specie sul luogo di lavoro. Ne varrà la pena, vedrete!

Pesci – “Homo faber fortunae suae”, dicevano gli antichi romani. Tenetelo a mente quando dovete farvi valere...

© Riproduzione riservata