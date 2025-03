Ariete – Le novità in arrivo sono tante e le energie non mancano, attenzione solo a indirizzarle correttamente.

Toro – L’intesa di coppia diventa sempre più forte. Sperimentate e osate; la creatività è dalla vostra parte.

Gemelli – Andare a cento all’ora non sempre funziona: oggi rallentate e godetevi un po’ di meritata serenità...

Cancro – Forse, è il momento giusto per imparare a non prendere tutto troppo seriamente e farsi una bella risata.

Leone – L’istinto che vi ha sempre aiutato a fare le scelte giuste non vi abbandonerà nemmeno adesso. Seguitelo.

Vergine – Qualche piccola crisi di coppia e qualche intoppo professionale vi rallenteranno, ma cercate di tenere duro.

Bilancia – State ancora pensando alle feste. Peccato che siano passati tre mesi. È ora di concentrarsi sui veri obiettivi.

Scorpione – Carichi di grinta, energie e fiducia in voi stessi, sarete in grado di affrontare qualsiasi sfida!

Sagittario – Come le marmotte, anche voi in questi primi mesi andrete in letargo, ma solo per recuperare le energie!

Capricorno – In qualche modo, riuscirete a cavarvela anche quest’anno, complici le relazioni che avete consolidato.

Acquario – Andrete d’amore e d’accordo con tutti e la vostra voglia di socializzare raggiungerà i massimi storici.

Pesci – Avete sempre avuto una grande capacità di ascolto, per questo, stare in vostra compagnia sarà un piacere!

