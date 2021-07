Cosa ci aspetta oggi, 7 luglio, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Giornata sottotono per quanto riguarda le relazioni. Cercate di concentrare le vostre energie su qualcosa di utile.

Toro: Attenzione alle divergenze in amore che possono nascere per motivi banali. Siate più accondiscendenti con il partner.

Gemelli: Rimettete in discussione le vostre priorità e cercate di capire quali sono le persone che meritano la vostra amicizia.

Cancro: Finalmente si sblocca una situazione di disagio che ha riguardato la vostra vita sentimentale. Accogliete le trasformazioni.

Leone: Vi si prospettano delle scelte molto importanti per il futuro. Valutate tutte le alternative prima di prendere una decisione.

Vergine: Novità importanti in amore. Sul lavoro dovrete risolvere una situazione intricata, non fatevi prendere dal panico.

Bilancia: È il momento giusto per progettare un grande evento che avete in mente da tanto tempo. Non procrastinate oltre.

Scorpione: Cercate di ritrovare la determinazione e l’energia che vi contraddistinguono. Non è il momento dei rimpianti.

Sagittario: Attenzione alle piccole disattenzioni che possono dare origine a problemi più grossi. La vostra creatività sarà premiata.

Capricorno: Vi trovate in una condizione di grande forza. Sono in arrivo novità importanti per quanto riguarda le relazioni sentimentali.

Acquario: Vorreste ribellarvi rispetto a una situazione che non vi sta bene, ma non è il momento migliore per iniziare delle discussioni.

Pesci: Solo mettendo da parte tutto ciò che è superfluo riuscirete a riprendere in mano la vostra vita. Dedicatevi a voi stessi.

