Cosa ci aspetta oggi, 6 settembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Siete stati catturati da uno sguardo che sembra in grado di scrutarvi l’anima. Non lasciate andare quegli occhi!

Toro – I fantasmi del passato stanno tornando a galla assieme a qualche insicurezza. Non dategli peso, non possono farvi male.

Gemelli – I vostri sentimenti sono forti ma, forse, un po’ assopiti. Cercate di risvegliarli con l’aiuto di una persona speciale.

Cancro – Vi sembra che l’universo vi stia dando dei segnali ed è proprio così! Una svolta positiva è in arrivo, coglietela al volo.

Leone – Dire tutto ciò che si pensa non sempre è produttivo. Attenzione a non eliminare ogni filtro ferendo i sentimenti altrui...

Vergine – Si sa, i progetti migliori richiedono tempo: anche se ora non vedete il traguardo, non vuol dire che non lo raggiungerete mai.

Bilancia – Chi vi sta sfidando non sa che date il vostro meglio sotto stress. Vi metterete in ottima luce per la vostra grande determinazione.

Scorpione – Se pensate di essere in ritardo sulla tabella di marcia, vi sbagliate! Raggiungerete la meta in perfetto orario.

Sagittario – Da diverso tempo non provate più quelle emozioni che una volta riempivano le vostre giornate. Cosa vi manca?

Capricorno – Gli amori estivi sono sfumati in un attimo ma i successi lavorativi rimangono! Premiatevi per la vostra risolutezza.

Acquario – Le finanze vi stanno preoccupando più del solito. Non temete, con le giuste accortezze tutto si può risolvere al meglio.

Pesci – A settembre vi sembra sempre di ripartire da zero. Prendete i cambiamenti con spirito di iniziativa e positività!

