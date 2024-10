Cosa ci aspetta oggi, 6 ottobre, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Accantonate lo spirito da procrastinatori e non rimandate compiti che sapete già non vorrete fare più avanti.

Toro – Se in questa giornata vi sentite fin troppo nervosi, provate a distrarvi con qualcosa che di solito vi diverte.

Gemelli – Se in una conversazione non avete niente di costruttivo da dire, non è necessario parlare per forza...

Cancro – Siete molto indecisi su una faccenda. In questo caso, scegliete bene le persone di cui sentire l’opinione!

Leone – Bisticci in ufficio? Le dinamiche che ci sono sul posto di lavoro non andrebbero prese così sul personale...

Vergine – Non sapete come uscire da una situazione. Fate come volete, l’importante è non tradire i propri principi.

Bilancia – Se vi trovate proprio al centro di due fuochi, badate bene: certe volte è molto meglio non intervenire!

Scorpione – Non tutto deve essere visto come una gara: oggi trasformate una competizione in una bella collaborazione.

Sagittario - Alcuni progetti sono fermi e non sembrano sbloccarsi, nel frattempo cercate di dare priorità ad altre cose.

Capricorno – Se vi sembra che gli altri non vi conoscano per niente, spiegate chiaramente come la pensate davvero.

Acquario – Se vi sentite in profonda difficoltà, non vergognatevi: non c’è niente di male nel chiedere una mano...

Pesci – A volte basta sfogarsi con una persona che si conosce bene per vedere la questione in termini più semplici.

