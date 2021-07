Cosa ci aspetta oggi, 6 luglio, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Le candele danno il senso della festa e della bellezza, e voi ultimamente ne siete davvero appassionati. Illuminate anche il vostro cuore!

Toro: La scelta di un determinato percorso di vita non può prescindere da chi vi sta accanto. Cercate di rendere partecipe il vostro partner.

Gemelli: La vita di recente vi ha messo davanti una serie di doni: cogliete questa fortuna come una grande opportunità e non fatevi scappare le occasioni!

Cancro: Quando siete lontani dalla vostra dolce metà avete letteralmente la sensazione di venir meno. Beh, sono le farfalle nello stomaco...

Leone: Il lavoro ha ripreso ad assorbirvi come prima. Non caricatevi di troppo stress, però, e imparate a delegare!

Vergine: La nuova tisana speziata che avete acquistato di recente online vi sta facendo dormire molto meglio di prima. Aggiungete un goccio di miele!

Bilancia: Leggerezza e superficialità non sono affatto la stessa cosa, e voi dovete cercare la prima, non la seconda. Attenzione a non confondervi!

Scorpione: Se solo foste stati più saggi e lungimiranti nelle vostre scelte, a quest’ora non vi trovereste così, con un solo pugno di mosche in mano...

Sagittario: Siate attenti ad un vostro collega in particolare: ultimamente sta cercando di ottenere una promozione al posto vostro e a tutti i costi.

Capricorno: Quando voi mettete un punto significa che sotto c’è solo la parola “fine”. Ma stavolta qualcosa è cambiato, avete bisogno di più tempo...

Acquario: Il supporto psicologico di amici e familiari vi sta aiutando a superare un momento difficile. Non temete, ne uscirete a breve e al meglio!

Pesci: A volte le cose più importanti si capiscono quando ormai è troppo tardi. Per una prossima occasione, ricordatevi di essere sempre sul pezzo!

© Riproduzione riservata