La giornata di oggi secondo lo Zodiaco, segno per segno.

Ariete: Parlare aiuta a risolvere ogni problema. Non siate timidi e cercate il supporto di chi può aiutarvi in questo momento difficile.

Toro: A volte la vostra testardaggine si trasforma in determinazione, rivelandosi un’arma vincente. Non mollate adesso.

Gemelli: Se pensavate di aver dato il massimo, sappiate che il meglio deve ancora venire. Non lasciatevi spaventare dal carico di lavoro.

Cancro: Evitate di fossilizzarvi sul passato e vivete il presente cogliendo tutte le opportunità che si presentano alla vostra porta.

Leone: State navigando verso nuovi orizzonti. Mantenere alto il morale è il segreto per riuscire nell’impresa.

Vergine: Una buona dose di indipendenza non guasterebbe. Liberatevi di chi vi sta appiccicato e non vi lascia respirare.

Bilancia: Quelle che a prima vista sembrano pessime notizie, spesso si rivelano più utili del previsto. Cogliete la palla al balzo.

Scorpione: Dovete scegliere se vivere appieno i vostri sentimenti, rompendo gli indugi che ancora vi frenano in alcune situazioni.

Sagittario: Non abbattetevi se l’obiettivo sembra ancora distante. Pazienza e determinazione sono la soluzione.

Capricorno: È un periodo in cui vi viene richiesto uno sforzo considerevole, ma presto verrete adeguatamente ricompensati.

Acquario: Siete un travolgente miscuglio di mistero e dolcezza. Avete le carte in regola per essere apprezzati da chiunque.

Pesci: La monotonia non fa per voi. Cercate di ritagliarvi un po’ di tempo per mettere a frutto la vostra fantasia.

© Riproduzione riservata