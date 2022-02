Cosa ci aspetta oggi, 5 febbraio, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Fare del bene agli altri è ciò che vi motiva maggiormente. Amate guardare fiorire chi vi sta intorno quotidianamente.

Toro – Vi piace rilassarvi e poltrire sul divano. È arrivato però il momento di pensare alla forma fisica e rimettersi in pista!

Gemelli – Cercate sempre di tenere segrete le vostre doti migliori per non creare aspettative in chi vi sta di fronte. Non dovreste...

Cancro – Oggi assisterete a uno spettacolo unico e irripetibile. Aprite bene occhi e orecchie e conservatene il ricordo vivido nella mente.

Leone – Un momento di smarrimento capita a tutti, l’importante è non rifugiarsi dietro all’incertezza per nascondersi dai guai.

Vergine – State temporeggiando, ma questa strategia spesso non paga. Prendete il toro per le corna per risolvere i problemi!

Bilancia – Non lasciate mai che i pregiudizi altrui vi limitino nella vostra visione della vita. Avete dovuto lottare per crescere così tanto...

Scorpione – Un po’ di svogliatezza è tipica di queste giornate. Non lasciatevi sconfiggere dal divano, siate molto più produttivi.

Sagittario – Vi piace stare al centro dell’attenzione e a volte pensate che manchi solo un bel tappeto rosso. Non è sbagliato brillare.

Capricorno – Oggi in famiglia cercate di non cadere in generalizzazioni e luoghi comuni.Siate invece oggettivi ed equilibrati.

Acquario – Le discussioni abbattono il vostro umore ma, a volte, serve anche arrivare allo scontro per riuscire a risolvere un disguido...

Pesci – Stando al fianco dei vostri amici a volte vi sentite messi un po’ in disparte. Perché non provate a parlarne con loro?

