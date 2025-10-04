Cosa dicono le stelle per il 4 ottobreLa giornata segno per segno
Ariete: Eccoci alle prese con i primi malanni di stagione. Se vi sentite spossati, approfittatene per riposare un po’.
Toro: A volte basta poco per infastidire qualcuno, persino uno sguardo... Attenzione a chi vi sta accanto oggi.
Gemelli: Se state pensando di comprare quella cosa che desiderate da tempo, è il momento giusto per farlo!
Cancro: Non serve proiettare le proprie paure sugli altri solo per sentirsi meno soli. Serve invece una seduta di terapia.
Leone: Inizio di mese scoppiettante per il vostro segno, ma attenzione a non consumare subito tutte le energie.
Vergine: La vostra permalosità verrà fuori ancora di più oggi dopo una piccola discussione con il partner...
Bilancia: Prima di iniziare un nuovo progetto forse è il caso di portare a termine tutti quelli precedenti. Cosa dite?
Scorpione: Oggi apprenderete una notizia che vi sconvolgerà. Niente panico, domani ve ne sarete già dimenticati.
Sagittario: Affidarsi ai consigli degli amici è cosa buona e giusta. Dispensarli a chi non ve li chiede è da presuntuosi.
Capricorno: Sentirsi ko è ok. Ricordatevi che si tratta solo di invertire due lettere per ripristinare la situazione!
Acquario: Una richiesta inattesa sarà la goccia che farà traboccare il vaso della vostra già scarsa pazienza giornaliera.
Pesci: Abbracciate il cambiamento anche se questo significa introdurre un nuovo membro nel nucleo familiare...