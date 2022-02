Cosa ci aspetta oggi, 4 febbraio, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Febbraio è il mese degli innamorati: siete pronti a viverlo al meglio, con o senza un partner? Anche l’affetto per se stessi vale.

Toro – Sentite l’impellente necessità di liberarvi di un peso. Non tenete dentro nulla e non fuggite da chi vi ha fatto del male.

Gemelli – C’è un sogno che avete riposto talmente bene che quasi l’avevate dimenticato. Oggi è tornato a galla e non accenna a lasciarvi.

Cancro – Siete attirati da un luogo in particolare, che vi fa bene al cuore, alla mente e all’anima. Nel weekend fateci un salto...

Leone – Siete davvero disposti a perdere un’amicizia sincera per pura testardaggine? Forse è meglio ammorbidirsi un po’.

Vergine – Oggi qualcuno vi stupirà regalandovi con molta dolcezza un pezzettino di sé. Custoditelo gelosamente e proteggetelo!

Bilancia – State perdendo chiavi, portafogli, borse e treni: sicuri che la testa sia ancora attaccata alle spalle? Fate più attenzione...

Scorpione – Faticate a prendere con filosofia una porta in faccia: quando si tratta di un rifiuto è normale non esserne entusiasti.

Sagittario – Vincere una battaglia non significa avere in pugno l’intera guerra! Cercate di non adagiarvi troppo sugli allori, ma state all’erta.

Capricorno – Vi sembra che dietro l’angolo ci sia sempre qualcuno pronto a pugnalarvi alle spalle. Abituatevi a fidarvi di più degli altri.

Acquario – Siamo tutti dipendenti da qualcosa: voi non potreste fare a meno dell’affetto incondizionato dei vostri cari.

Pesci – Cosa vi fa stare davvero bene, con spensieratezza annessa? Chiedetevelo e, di qualunque cosa si tratti, perseguitela!

