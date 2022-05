Cosa ci aspetta oggi, 31 maggio, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Tutto va bene: approfittatene! Un martedì roseo e promettente sotto ogni punto di vista vi attende a braccia aperte.

Toro: Occasione di confronto con il partner. Se volete parlare a cuore aperto, fatelo: oggi non sarà faticoso.

Gemelli: L’insicurezza penalizza oggi tutti i vostri rapporti: dal confronto con i suoceri ai momenti di tenerezza con l’amato.

Cancro: Anche se vi sentite bloccati in situazioni che non fanno per voi, non preoccupatevi, possedete strumenti per uscirne.

Leone: In questi giorni è molto appagante l’intesa con la persona amata: dove non arriverà l’uno, ci penserà l’altra.

Vergine: Oggi vi alzate con spirito stakanovista. Concluderete tutto in fretta per produrre il più possibile.

Bilancia: Focus sulle faccende private, intime, segrete. Per qualcuno il pensiero corre verso il passato lavorativo o sentimentale.

Scorpione: Fate il punto sul vostro lavoro. Organizzatevi nel miglior modo possibile, così da non perdere tempo in sforzi inutili.

Sagittario: Aspettatevi una serata emozionante, tinteggiata di rosso, per quanto riguarda l’amore e la coppia.

Capricorno: Il giorno inizia molto bene per il vostro segno, soprattutto se si parla di lavoro e di affari! Occhio a non trascurarvi però.

Acquario: Anche se la famiglia vi tiene impegnati, coltivate con attenzione le vostre idee, la vostra creatività, i vostri hobby.

Pesci: Se siete fuori forma, questi sono gli ultimi giorni utili in cui cercare di mettersi in forma per la prova costume.

