Cosa ci aspetta oggi, 31 dicembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Una notte magica per voi che avevate perso la speranza che qualcosa di bello potesse avverarsi... Preparatevi alle sorprese!

Toro – I single dovranno darsi da fare oggi se non vorranno restare senza compagnia. Meno orgoglio e più apertura di cuore, forza!

Gemelli – Il vostro fascino sarà al top e questo vi aiuterà ad ammaliare ospiti e amici. Di certo sarà difficile non far breccia nei cuori.

Cancro – La solita malinconia di fine anno farò capolino, ma il passato non deve essere motivo di tristezza. Siate leggeri oggi.

Leone – Dopo un anno di lotte e delusioni la vostra serata detterà un lieto fine. Incontri, sorprese: non mancherà proprio nulla.

Vergine – Amate la diplomazia, ma oggi vi sarà difficile mantenerla se vedrete che le cose non vanno come previsto. Pazienza.

Bilancia – Le coppie appena nate sapranno come rendere questo giorno ancora più speciale. Che arrivi anche una proposta?

Scorpione – Dopo mesi di fatiche ci vuole una serata spensierata e in compagnia. Festeggerete però con un piccolo rimorso...

Sagittario – Fate in modo che il partner non si ingelosisca proprio oggi. Il vostro modo socievole potrebbe essere frainteso.

Capricorno – Non amate la confusione, per questo preferirete una serata con pochi intimi, senza dovervi stressare su cosa fare e dove.

Acquario – Le feste comandate non sono il vostro forte. Ma almeno oggi sforzatevi di essere più solari almeno per i vostri cari.

Pesci – Il romanticismo per voi è tutto e anche oggi non potrà mancare. Un ex potrebbe farvi una sorpresa... sarà gradita?

