Come sarà la vostra giornata? Ecco le previsioni degli Astri!

Ariete: Se non trovate una svolta in una questione, impegnatevi di più a vederla da una nuova angolazione.

Toro: Quando dovete fare una richiesta, ricordatevi di non aggiungere altri elementi che potrebbero non servire...

Gemelli: A volte dimenticate che le reazioni hanno un impatto sugli altri. Forse è il caso di rimediare a un errore...

Cancro: I compiti che state procrastinando, in realtà, potrebbero essere molto più semplici di quello che sembrano.

Leone: Non agite solo per sorprendere gli altri. Per una volta, cercate di fare qualcosa anche e soprattutto per voi!

Vergine: Lo stress vi assale, ma è perché state lavorando per tre. Evitate di fare più del dovuto per colpa degli altri.

Bilancia: Se la teoria sta funzionando bene, non è detto che la pratica faccia altrettanto. Rifletteteci bene...

Scorpione: Vi piace tanto una cosa, ma in tanti ve la sconsigliano. Sappiate che un prezzo alto non è sinonimo di qualità.

Sagittario: Non rimanete chiusi, ma apritevi con gli altri: vi potrebbero dare un punto di vista diverso su una situazione.

Capricorno: Il vostro valore non è determinato da quanto siete produttivi. Siete molto di più di una semplice mansione...

Acquario: Tendete a imporvi in molteplici circostanze, ma qualche volta è necessario lasciare la guida anche ad altri.

Pesci: Ritmi frenetici sul posto di lavoro? Prendetevi il vostro tempo, oggi nessuno vi correrà dietro.

