Cosa ci aspetta oggi, 30 maggio, secondo lo Zodiaco.

Ariete: C’è sempre qualcosa che non vi convince in ogni cosa che fate. Non siate sempre così perfettini o ci rimetterete.

Toro: Se non riuscite a fare una cosa, forse vuol dire che non fa per voi, o semplicemente non è il momento migliore.

Gemelli: L’aiuto della vostra famiglia vi dà molta carica per superare il momento difficile che state attraversando.

Cancro: Oggi siete un vulcano di idee. Appuntatevele su un quadernino, così non rischiate di perdervi pezzi per la strada.

Leone: È una giornata di grandi complimenti: i vostri colleghi apprezzeranno molto il lavoro che state facendo.

Vergine: Avete riflettuto sul perché quell’azione del vostro partner vi ha fatto così tanto arrabbiare? Forse è solo perché siete irritabili.

Bilancia: La voglia di dolci e patatine oggi proprio non se ne vuole andare. Un cioccolatino potete anche permettervelo...

Scorpione: L’irritazione nella giornata di oggi si fa sentire eccome. Forse sarebbe il caso di non eccedere con caffè e altri eccitanti.

Sagittario: La vostra coscienza non vi lascia tranquilli in questa giornata. Sta voi capire se ne vale la pena o meno.

Capricorno: Anche oggi vi siete svegliati con il pensiero di quando potrete tornare a letto. Non sarà il caso di riposarvi un po’?

Acquario: C’è un’idea che vi gira per la testa ma è ancora abbastanza fumosa. Date tempo al tempo e vedrete che risultati!

Pesci: Non permettete che siano sempre gli altri a dirvi ciò che è più giusto per voi. Ascoltate anche un po’ il vostro cuore.

© Riproduzione riservata